Фестиваль воздухоплавания в Архангельской области отменили из-за непогоды

АРХАНГЕЛЬСК, 25 февраля. /ТАСС/. Организаторы отменили проведение первого в Архангельской области фестиваля воздухоплавания "Северны летания", который был запланирован с 27 февраля по 6 марта. Как сообщил ТАСС в пятницу пилот, судья международной категории Владимир Карнаухов, такое решение принято из-за неблагоприятного прогноза погоды.

"Сегодня мы приняли решение об отмене фестиваля, поскольку на предстоящие дни прогноз неблагоприятный, погода ожидается нелетная, полеты будут невозможны", - сказал Карнаухов.

Как ранее сообщал ТАСС, планировалось, что в фестивале примут участие аэронавты из Ярославской и Воронежской областей, Москвы и Архангельска, он должен был пройти на территории Холмогорского района. Особенностью должны были стать полеты на воздушных шарах в условиях северной зимы, над руслом Северной Двины.

По данным Севгидромета, в выходные в Архангельской области сохранится влияние циклонов. Будет преобладать ветреная погода, ожидается мокрый снег. На следующей неделе будет преобладать повышенный фон атмосферного давления. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет минус два-семь градусов.