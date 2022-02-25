Большой театр перенес премьеру балета "Искусство фуги"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России перенес на неопределенный срок премьеру балета "Искусство фуги", которая была запланирована на апрель, сообщила в пятницу пресс-служба театра.

"Премьера балета "Искусство фуги" переносится. О новой дате будет объявлено позднее", - отметили в пресс-службе.

Там выразили надежду, что проект все же удастся реализовать. "В связи с текущими событиями, проведя переговоры с постановочной группой, было принято решение о переносе премьеры балета "Искусство фуги". Этот проект очень важен для Большого театра, к настоящему времени проведена значительная работа, и мы надеемся, что сможем осуществить этот проект", - говорится в сообщении.

Хореограф-постановщик балета Алексей Ратманский сообщил, что надеется завершить постановку. "Когда придет время, я надеюсь вернуться в Москву, чтобы завершить эту постановку", - привели в пресс-службе его слова.

"Искусство фуги" - оригинальный балет на музыку Иоганна Себастьяна Баха. Музыкальный руководитель постановки - Туган Сохиев, сценограф - Георгий Цыпин.