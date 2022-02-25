Карбаускис покидает пост худрука Театра имени Маяковского

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского академического театра имени Владимира Маяковского Миндаугас Карбаускис покидает театр. В пятницу он написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщил директор театра Александр Стульнев.

"Миндаугас Карбаускис пришел сегодня утром и написал заявление об уходе по собственному желанию, не давая никаких других пояснений", - сказал директор. - Это решение Карбаускиса уйти из Театра Маяковского, но для театра это очень плохо".

Согласно Трудовому кодексу РФ, заявление направлено в Департамент культуры города Москвы, где через две недели с Карбаускисом должны расторгнуть договор. О своем решении покинуть пост худрука Карбаускис сообщил на своей странице в Facebook.

"Я тоже ухожу", - написал он.

О режиссере

Миндаугас Карбаускис родился 28 января 1972 года в поселке Найсяй Шяуляйского района Литвы. В 1994 году окончил актерское отделение театрального факультета Литовской академии музыки и театра. В 2001 году - режиссерский факультет Российской академии театрального искусства - ГИТИС (Мастерскую Петра Фоменко).

После окончания ГИТИСа был приглашен режиссером-постановщиком в Московский театр-студию под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова). Также ставил спектакли на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, сотрудничал с Российским академическим молодежным театром.

С 20 мая 2011 года Карбаускис является художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Поставил на его сцене 10 спектаклей. В их числе: "Таланты и поклонники" по комедии Александра Островского, "Кант", "Русский роман" и "Изгнание" по произведениям Марюса Ивашкявичюса, "Плоды просвещения" по пьесе Льва Толстого, "Обломов" по роману Ивана Гончарова, "Школа жен" по комедии Мольера.

В 2017-2021 годах Миндаугас Карбаускис руководил мастерской на актерском факультете Российского института театрального искусства - ГИТИС.