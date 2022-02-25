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Денис Мацуев назвал отмену выступления в Карнеги-холле совместным с залом решением

Пианист подчеркнул, что никакого ультиматума российским музыкантам не выдвигалось

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Концертный зал "Карнеги-холл" в Нью-Йорке и народный артист России Денис Мацуев совместно приняли решение об отмене выступления музыканта в концерте в пятницу. Об этом пианист сообщил ТАСС.

Ранее Карнеги-холл сообщил, что дирижер Валерий Гергиев не будет руководить Венским филармоническим оркестром на трех концертах на этой неделе. Площадка также отменила участие пианиста Дениса Мацуева в пятничном концерте.

"Это наше совместное решение о том, чтобы перенести концерт в нынешних обстоятельствах", - сказал Мацуев.

Пианист подчеркнул, что никакого ультиматума российским музыкантам не выдвигалось. "Это выдержанное решение", - подчеркнул он.

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