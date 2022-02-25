Цирк в Ростове-на-Дону даст специальное представление для эвакуированных с Донбасса семей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Гастролирующий в Ростове-на-Дону цирк устроит специальный показ представления с клоунами, воздушными акробатами и дрессированными тиграми для эвакуированных жителей Донбасса, сообщили ТАСС в пятницу в Ростовском-на-Дону государственном цирке.

"2 марта Росгосцирк, Ростовский цирк совместно с управлением культуры Ростова-на-Дону проводит специальный показ циркового представления под руководством Ярослава Запашного. Это представление - для семей беженцев из республик ДНР и ЛНР, находящихся на данный момент на территории Ростовской области в пунктах временного размещения. Многие из них никогда не были в цирке", - говорится в сообщении.

На сайте цирка уточняется, что в программе, которую привезла гастролирующая труппа, выступления клоунов, наездников, воздушных гимнастов, дрессировщиков и других артистов.

"Артисты Росгосцирка подготовили детям и родителям яркую, красочную программу, а цирковое искусство - это всегда положительные эмоции и уверенность в том, что преодолеть можно любые трудности", - отметили в цирке.