Московский молодежный кинофорум проведут на площадке ММКФ в апреле

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Московский молодежный кинофорум пройдет с 21 по 23 апреля в рамках бизнес-площадки Московского международного кинофестиваля (ММКФ), авторы лучших работ представят свои проекты на питчинге дебютантов. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия в пятницу.

"Пожалуй, каждый представитель киноиндустрии знает, насколько важно получить именно первую поддержку, и здесь речь не только о деньгах, а о признании твоего таланта, подтверждения того, что ты на верном пути, хотя еще и в самом его начале. Нам отрадно наблюдать за дальнейшими успехами лауреатов наших питчингов. И особенно приятно представлять их профессиональному сообществу на такой престижной площадке, как Московский международный кинофестиваль", - процитировали в пресс-службе руководителя проекта "Всероссийский молодежный кинофорум" Дмитрия Якунина.

Кинофорум станет частью Всероссийского молодежного кинофорума и пройдет в рамках бизнес-площадки ММКФ. Сам фестиваль планируется провести с 21 по 28 апреля.

Авторы лучших проектов презентуют их на питчинге дебютантов. Призовой фонд в этом году составит 6 миллионов рублей. Победителей назовут в шести номинациях, среди которых "Полнометражное игровое кино", "Короткометражное игровое кино", "Документальное кино", "Сериалы для онлайн-платформ до 24 минут", "Сериалы для онлайн-платформ свыше 24 минут", Work-in-progress.

Всероссийский молодежный кинофорум был создан на базе проекта "Всероссийский питчинг дебютантов", который вошел в топ-100 проектов Фонда президентских грантов. Он проводится с 2013 года.