Итальянский коллектив не сможет выступить на фестивале Башмета в Сочи

СОЧИ, 25 февраля. /ТАСС/. Итальянский барочный коллектив Il Giardino Armonico из-за сложившейся в мире обстановки не сможет прилететь в Сочи для выступления 26 февраля на XV Зимнем международном фестивале искусств под художественным руководством Юрия Башмета. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Русского концертного агентства.

"В связи с невозможностью прилета в Сочи камерного ансамбля Il Giardino Armonico (Италия) в концерте 26 февраля будет выступать камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета с концертной программой "Вокруг света за 80 минут", - сказали в команде, отметив, что выступление российского коллектива станет прологом к празднованию его 30-летия в 2021 году.

Организаторы фестиваля также помогли вернуться домой другим иностранным участникам смотра, которые выразили соответствующее желание.

"Все зарубежные участники, которые высказали пожелания вернуться в страны своего постоянного проживания, были оперативно возвращены домой. Фестиваль оказал содействие в максимально быстром решении данного вопроса", - рассказали в пресс-службе.

Юбилейный Зимний фестиваль искусств проходит в Сочи с 16 по 27 февраля.