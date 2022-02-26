Бахрушинский музей на Масленицу покажет иммерсивный спектакль по мотивам пьесы Островского

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина подготовил музейную программу с элементами иммерсивного спектакля по мотивам пьесы А. Н. Островского "Не все коту Масленица". Представление можно будет увидеть до 8 марта этого года в особняке М. Н. Ермоловой, программу в субботу открывает благотворительный показ, сообщает пресс-служба музея.

"Создавая этот проект, мы постарались максимально бережно подойти к сохранению смысла праздника, причинам его истинного веселья и традиционному укладу жизни прошлых поколений. Наши гости, оказавшись в старинном особняке, увидят не только уникальные интерьеры и артефакты, но и смогут погрузиться в увлекательный мир пьесы Островского. Дети и взрослые, не выходя за пределы здания, перенесутся в другую эпоху и примут участие в танцевальных зарисовках и исконных народных напевах, смогут насладиться звуками народных инструментов", - цитирует пресс-служба генерального директора Бахрушинского музея Кристину Трубинову.

Сообщается, что гости программы разучат традиционные обрядовые песни и гадания, станут свидетелями купеческого сватовства, посетят танцевальные мастер-классы по московской кадрили и "Растяпе" под музыкальное сопровождение калюки, балалайки, гуслей, ложек, пастушьей барабанки. Посетители также научатся печь блины в виде открытки-перевертыша, вдохновленного эскизами театральных художников Александра Головина и Федора Федоровского. Кроме того, для взрослых и детей создана специальная фотозона, оформленная в русском стиле.

В программе задействованы актер Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова Александр Захарьев, руководитель студии историко-бытового танца "Angel Stern" Маргарита Тарасова, художественный руководитель ансамбля "Комонь" Илья Шаров, а также научные сотрудники музея. Как уточнила пресс-служба, для посещения музейной программы необходимо предварительно забронировать билеты на сайте. Максимальное количество гостей на одном сеансе не должно превышать 25 человек.