В Сербии открылся Белградский международный кинофестиваль Fest

БЕЛГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Юбилейный, 50-й, Белградский международный кинофестиваль Fest стартовал в пятницу в столице Сербии. Об этом сообщило агентство Танјуг.

Фестиваль торжественно открыли известный сербский кинорежиссер, а с недавнего времени и главный режиссер Центрального академического театра российской армии Эмир Кустурица и популярный югославский и сербский актер Мики Манойлович. В рамках церемонии открытия двум мэтрам югославского и сербского кинематографа также были вручены престижные награды "Белградский победитель" за вклад в развитие сербского киноискусства.

Председатель жюри фестиваля актер Милош Бикович обратился к гостям, отметив, что фестиваль имеет для него особое значение. "Сегодня я имею честь быть в жюри. На протяжении 50 лет Fest был оазисом свободы и творчества, местом, где задаются вопросы, на которые человечество, возможно, не в состоянии ответить," - сказал Бикович.

Фестиваль открылся премьерным показом сербского фильма "Страхиня Банович" (2021) режиссера Стефана Арсениевича, который уже получил несколько престижных международных наград. После премьеры на поклон к зрителям вышла съемочная группа и актеры фильма, среди которых исполнители главных ролей Ибрагим Кома и Нэнси Менсах-Оффей. Представляя фильм зрителям, Бикович отметил, что это картина, которая "может помочь в это непростое время сохранить разум и не потерять сердце".

Юбилейный Fest проходит в этом году с 25 февраля по 6 марта на нескольких площадках сербской столицы. На фестивале будут представлены 88 полнометражных фильмов в шести программных блоках. В конкурсной программе участвуют 20 кинокартин из разных стран, в том числе фильм российского кинорежиссера Алексея Германа - младшего "Дело" (2021).

Белградский кинофестиваль является крупнейшим мероприятием такого рода на Балканах и ежегодно проводится с 1971 года. За более чем полувековую историю его совокупная аудитория составила свыше 4 млн человек, посмотревших более 4 тыс. лучших кинокартин со всего мира. Ожидается, что гостем юбилейного киносмотра станет прославленный российский режиссер Никита Михалков.