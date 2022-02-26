Французская киноакадемия присудила премии "Сезар" за лучшие работы 2021 года

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Картина "Утраченные иллюзии" (Illusions perdues) по одноименному роману Оноре де Бальзака получила в ночь на субботу семь статуэток "Сезар" - высшей кинематографической награды Франции. На церемонии в парижском концертном зале "Олимпия" эта работа режиссера Ксавье Джанноли признана лучшим французским фильмом 2021 года.

Кинолента, главные роли в которой сыграли Бенджамен Вуазен, Ксавье Долан, Венсан Лакост и Сесиль де Франс, стала одной из наиболее успешных в прокате. Ее уже посмотрели более 3 млн зрителей. Экранизация вновь пробудила интерес французов к роману Бальзака. Продажи книги выросли после выхода фильма на экраны в 25 раз.

Награждение, однако, прошло в отсутствие режиссера.

Лучшей актрисой признана Валери Лемерсье, сыгравшая главную роль в собственной полнометражной ленте "Алин" (Aline), посвященной уникальной карьере Селин Дион. Лемерсье рассказала журналистам, что впервые услышала голос певицы в 1995 году и с тех пор стала ее горячей поклонницей. Готовясь к съемкам, она заново прослушала все альбомы Дион. Современные компьютерные технологии позволили актрисе самой сыграть свою героиню в разные времена ее жизни, в том числе в юности. "Я хотела работать над образом на всем протяжении картины и готова была ради этого оставаться в студии по 18 часов в день", - призналась она.

Лучшим актером признан Бенуа Мажимель за работу в картине Эмманюэль Берко "При его жизни" (De son vivant). Сниматься в кино актер начал в 13 лет, сейчас на его счету почти 70 картин.

Награду за лучшую роль второго плана в фильме "Разрыв" (La Fracture) получила непрофессиональная актриса, 38-летняя санитарка парижского госпиталя Айссаиу Лиалло Санья. "Мне хотелось бы разделить эту премию со всеми моими коллегами в больнице", - сказала новая кинозвезда.

После трудного года

Премия "Сезар" - "французский "Оскар" - ежегодно вручается национальной Академией кинематографических искусств и техник с 1976 года. Она названа по имени скульптора Сезара Бальдачини, автора призовых статуэток. В голосовании принимают участие более 3,5 тыс. профессионалов из мира кино - режиссеры, актеры, сценаристы, продюсеры, техники и другие специалисты.

Минувший киносезон был особенно трудным для "Десятой музы". Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, кинотеатры во Франции были закрыты несколько месяцев. Многие фильмы пришли из-за этого к зрителям с большим опозданием.