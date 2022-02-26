Башмет сообщил, что Стинг хотел участвовать в Зимнем фестивале искусств в Сочи

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Британский певец и музыкант Стинг обсуждал участие в Зимнем международном фестивале искусств в Сочи. Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель и художественный руководитель фестиваля, народный артист СССР Юрия Башмет.

"Хочет приехать Стинг, мы с ним говорили, но пока не договорились окончательно", - рассказал Башмет.

Он также добавил, что один из основателей The Beatles Пол Маккартни вел переговоры с организаторами сочинского смотра. "Но тут все уходит в цифры, - пояснил Башмет. - Человек привык, что он должен получать такие деньги. И к тому же, с ним приезжает целая команда. Это все очень дорого, и начинаешь взвешивать. За эти деньги можно еще один фестиваль сделать".

По словам художественного руководителя Зимнего фестиваля искусств, звезды мировой величины нередко идут на уступки и максимально снижают гонорары для участия в проекте. "Так у нас было неоднократно с дорогостоящими иностранцами", - сказал он, приведя в пример сербского режиссера и музыканта Эмира Кустурицы.

Зимний международный фестиваль искусств проводится в Сочи уже 15 лет подряд и традиционно становится значимым культурным событием. В своей программе он объединяет разные виды искусства - музыку, театр, танец, а также широкий жанровый диапазон: классику, джаз, рок, этно.

Юбилейный фестиваль проходит с 16 по 27 февраля. В нем принимают участие как коллективы маэстро Башмета - Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", камерный ансамбль "Солисты Москвы", Всероссийский симфонический юношеский оркестр, так и приглашенные звезды: пианисты Борис Березовский и Ксения Башмет, контратенор Макс Эммануэль Ценчич, бас-баритон Лука Пизарони, скрипачи Джузеппе Гиббони и Сергей Крылов, джазовый саксофонист Игорь Бутман, актеры Сергей Гармаш, Евгений Миронов, Евгений Стычкин и другие.