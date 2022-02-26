Ансамбль Башмета "Солисты Москвы" отметит 30-летие большим турне

СОЧИ, 26 февраля. /ТАСС/. Камерный ансамбль "Солисты Москвы", отмечающий в этом году 30-летие, планирует отправиться в большое турне по российским и зарубежным городам. Об этом в интервью ТАСС сообщил основатель и художественный руководитель коллектива, народный артист СССР Юрий Башмет.

я готов к любой импровизации, но на основе академического воспитания

Юрий Башмет: я готов к любой импровизации, но на основе академического воспитания

"Что касается "Солистов Москвы", то в планах тур по мировым столицам, ангажированы залы. Конечно, будет тур и по стране, это неотъемлемая часть. К нам очень большая любовь россиян", - отметил маэстро.

Прологом к праздничному турне станет концерт "Солистов Москвы" в субботу, 26 февраля, в рамках XV Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

Ансамбль основан Юрием Башметом в 1992 году. В его состав вошли выпускники и аспиранты Московской консерватории. "Это союз музыкантов, который, как показало время, навсегда. Это потрясающий ансамбль, машина", - подчеркнул худрук.

Коллектив активно гастролирует как в России, так и за рубежом, выступая на известнейших сценах мира. Среди них "Карнеги-холл" (Нью-Йорк), "Консертгебау" (Амстердам) и "Музикферайн" (Вена). В 2008 году "Солисты Москвы" были удостоены престижной музыкальной премии "Грэмми" в номинации "Лучшее выступление в составе малого ансамбля" за запись музыки Стравинского и Прокофьева.