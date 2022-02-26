ГАБТ заявил, что вел переговоры о гастролях в Лондоне, но соглашения не подписывал

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр (ГАБТ) действительно вел переговоры о гастролях на площадке королевского театра Covent Garden в Лондоне, но официального подписания соглашения не было, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГАБТ.

Официальный представитель Covent Garden в Лондоне в пятницу заявил ТАСС, что театр отменил гастроли артистов Большого театра на фоне ситуации на Украине.

"Гастроли Большого театра в Лондон организует наш давний партнер Лилиан Хоххаузер. И действительно шли переговоры о том, чтобы провести их на площадке театра Covent Garden (Royal Opera Haus), хотя официального подписания соглашения не было", - отметили в пресс-службе Большого театра.

Там добавили, что официально о гастролях не объявляли.

"Поскольку из-за ограничительных мер по ковиду мы не были уверены в возможности такого турне, мы никогда официально не объявляли об этих гастролях. Очевидно, что в нынешней ситуации становится еще более сложно организовать приезд и выступления нашего коллектива в Великобритании", - добавили в театре.