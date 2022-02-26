НТВ уберет из эфира 27 февраля развлекательное шоу "Маска"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Телеканал НТВ изменит сетку вещания 27 февраля, убрав из эфира развлекательное шоу "Маска". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала в субботу.

"Телеканал НТВ вносит изменения в сетку вещания в воскресенье, 27 февраля. После программы "Итоги недели с Ирадой Зейналовой" в 20:20 вместо развлекательного шоу "Маска" в эфир выйдет ток-шоу "Звезды сошлись", в 21:50 - расследовательский проект "Основано на реальных событиях", в 01:00 - художественный фильм "Доктор Лиза", - информировали в пресс-службе.

Ранее сетку вещания на ближайшие дни изменил Первый канал, уделив большее внимание программам общественно-политической направленности. Телеканал "Россия-1" на эти выходные снял с эфира юмористические передачи.