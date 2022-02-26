Ведущее эстонское концертное агентство разорвало контракты с артистами из РФ и Белоруссии

ТАЛЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Ведущее эстонское концертное агентство Eesti Kontsert сообщило в субботу, что аннулировало договоры со всеми российскими и белорусскими исполнителями.

"Мы понимаем, что это решение может показаться чрезмерным российским и белорусским артистам и культурной интеллигенции, поскольку культуру и политику всегда пытались разделять. Но в с сегодняшней ситуации у нас нет другого выхода", - передает слова руководителя Eesti Kontsert Керту Орро агентство BNS.

Принятое решение означает, что артистам с гражданством России и Белоруссии нельзя выступать в концертных залах Эстонии как минимум до конца концертного сезона, говорится в заявлении.

По словам Орро, организация надеется, что это решение "заставит культурную интеллигенцию двух государств-агрессоров" повлиять на руководства своих стран, чтобы незамедлительно прекратить военную операцию на Украине.