В Мариинке пройдет концерт в честь юбилея народной артистки России Ларисы Гергиевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Вечер-сюрприз в честь юбилея народной артистки России и Украины Ларисы Гергиевой пройдет в воскресенье в Концертном зале Мариинского театра. Такое музыкальное приношение подготовили для нее солисты оперы и Академии молодых оперных певцов Мариинки, сообщила пресс-служба театра.

"Музыкальные поздравления своих воспитанников Лариса Гергиева будет принимать в этот вечер как слушатель в зале. Программа вечера держится в секрете, но можно ожидать, что публика услышит музыкальный фейерверк из самых ярких и эффектных оперных арий и фрагментов. Концерт будет транслироваться в прямом эфире.", - рассказали в пресс-службе.

В концерте участвуют выпускники Академии нескольких поколений - ныне титулованные артисты оперы, признанные на международной сцене. Артистическая карьера Юлии Маточкиной, Ольги Пудовой, Оксаны Шиловой, Антонины Весениной, Анны Кикнадзе, Натальи Павловой, Ильи Банника, Михаила Колелишвили начиналась в молодежной труппе под руководством Ларисы Гергиевой. Кроме того, на сцену выйдут действующие участники Академии, а также певцы, чьи имена были открыты Ларисой Абисаловной на международных конкурсах, которые она возглавляет.

Постановкой концерта занимается режиссер Мариинского театра Алексей Степанюк. За пульт симфонического оркестра встанет молодой дирижер Тимур Зангиев, который регулярно выступает в Петербурге и работает с коллективом филиала Мариинского театра во Владикавказе.

Уже более двух десятилетий Лариса Гергиева возглавляет Академию молодых оперных певцов Мариинского театра, руководит театром оперы и балета во Владикавказе, а также труппой Дигорского драматического театра. Одна из наиболее авторитетных и признанных вокальных концертмейстеров, она записывалась для Philips с Ольгой Бородиной и Галиной Горчаковой. Постановка Академии молодых оперных певцов "Путешествие в Реймс" в 2006 году получила премию "Золотая маска" за лучший оперный спектакль сезона. Среди наград юбиляра - Орден Дружбы, нагрудный знак Министерства культуры РФ "За вклад в российскую культуру".