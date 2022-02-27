Миронов и Машков поздравили Авангарда Леонтьева с 75-летием

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Народный артист РФ, актер театра и кино, режиссер и сценарист, театральный педагог Авангард Леонтьев отмечает 75-летие. Свои поздравления в этот день адресовали через ТАСС Леонтьеву его ученики - Владимир Машков и Евгений Миронов.

Сам именинник не планировал на этот день пышных торжеств. На днях он предстал в главной роли в спектакле "Наше все… Ваш А. Солженицын", премьера которого состоялась 23 февраля в Государственном театре наций. "Планы на юбилей? Тихо провести, тихо, как Александр Исаевич [Солженицын] в ссылке в Казахстане. Тишина, осень - сейчас осени нет - тишина, зима, природа. Никого нет вокруг, как хорошо!" - поделился Леонтьев с журналистами планами на этот день.

Актер говорит, что не стремился соединить премьеру спектакля с праздничной датой. "Совпало. Меня спросила Марина Брусникина, когда будем делать - зимой или весной? Я сказал зимой и назвал 23 февраля. Я не хочу, чтобы это буквально с юбилеем соединялось. Мне хотелось зимой, чтобы не ждать весны, мне хотелось скорее к этому материалу вернуться", - пояснил Леонтьев.

Режиссер постановки Марина Брусникина рассказала, что инициатива обратиться к Солженицыну исходила от самого артиста. "Он сам захотел сделать такой подарок себе, публике и театру", - отметила режиссер. Спектакль о писателе представлен в цикле "Наше все…", который Леонтьев в 2015 году начал в Театре наций. Героями цикла в разных постановках стали Александр Пушкин, Антон Чехов, Иван Тургенев, Анна Ахматова, Иосиф Бродский, Исаак Бабель, Нодар Думбадзе, Константин Циолковский. "Авангард Николаевич был инициатором, чтобы звучали здесь тексты важных для нашей Родины людей, важных писателей", - сказала режиссер.

Говоря о Леонтьеве, Брусникина отметила невероятную любовь артиста к искусству. "Его энергия, его какая-то невероятная любовь к искусству, к литературе, к стране совершенно удивительная. Энергия этого человека меня все время поражает, потому что он так много хочет, много может. Это, на самом деле, редко, в ком есть. Он очень ответственен за людей и за память, за то, что было до нас. Такая для него важная тема", - рассказала режиссер.

Ученики поздравляют своего учителя

Одним из преданнейших мастеров театра назвал Леонтьева его ученик, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков. "Он преподавал на нашем курсе, на котором был мастером Олег Павлович Табаков. И он очень много отдавал времени студентам, был всегда в помощь Табакову с его абсолютной яркостью, искренностью и абсолютно направленной энергией. Он всегда знал, как ее направить, давал очень точные и невероятно эмоциональные и искренние подсказки, потому что он артист, если говорить языком биологии, с невероятно быстрыми рефлексами. Это ценность для личности. Он открытый, быстро реагирующий и правильно ведущий молодых людей мастер, педагог и артист", - заявил Машков ТАСС.

Авангард Леонтьев играет в спектаклях "Ночь в отеле" и "Женитьба" в Театре Олега Табакова. "Я особенно рад, что - смотрите, сколько прошло времени - он настолько же молод, как и был всегда, настолько же силен. И мы продолжаем очень успешно работать и в театре. Я со своей стороны желаю ему продолжать наслаждаться этой профессией, как он это умеет", - добавил худрук. Он также отметил невероятную востребованность Леонтьева как актера.

Поздравил Леонтьева также народный артист РФ, худрук Государственного театра наций Евгений Миронов. "Так получилось, что Авангард Николаевич Леонтьев не только мой учитель, но и мой друг. Он был одним из первых педагогов на курсе Олега Павловича Табакова, который меня прослушал, меня - студента Саратовского театрального училища. И дальше порекомендовал прослушать уже всем педагогам курса. А когда я поступил в Школу-студию МХАТ, он стал моим проводником, союзником, потому что я играл в его отрывках, участвовал активно вместе с ним в какой-то жизни, так скажем, после учебной программы. Например, он брал не только меня, но и других студентов, на концерт [Святослава] Рихтера или же звонил утром и говорил, что сегодня едем убирать Новодевичье кладбище, могилы мхатовских артистов", - поделился с ТАСС воспоминаниями Миронов.

В дальнейшем, по его словам, они стали не только партнерами на сцене (играли в спектакле "№13"), но и друзьями. "Мы стали действительно друзьями по жизни. Я могу позвонить ему в любое время дня и ночи и спросить совета. Теперь и он тоже иногда звонит и спрашивает моего совета. Мне очень приятно, что Авангард Николаевич Леонтьев работает сейчас в Театре наций. Для меня это большая радость", - признался худрук.

Он поблагодарил Леонтьева за человеческие уроки. "Я хочу ему сказать спасибо, спасибо за уроки не только актерского мастерства, но и человеческие уроки. Он своим поведением, своим мировоззрением учил нас быть личностями, поскольку сам он порядочный, интеллигентный и очень тонкий человек, не всегда удобный своим характером и принципиальной позицией для каких-то режиссеров. Но быть личностью, иметь свою позицию - этому я учился у него в том числе. Еще хочу пожелать ему здоровья, если он захочет, работы интересной в театре или в кино. А если захочет просто покоя, посидеть с книгой или объехать на велосипеде какие-то красоты - я знаю, что он это очень любит - то желаю ему этого. Главное - гармония", - заключил Миронов.

Об актере

Авангард Леонтьев родился в Москве 27 февраля 1947 года. Его назвали Авангардом, как старшего брата, погибшего на войне в 1943 году. Актерским мастерством занимался еще со школы: сначала в школьном драмкружке, потом в студии художественного слова при Московском городском доме пионеров, где его педагогом была ученица Константина Станиславского и Евгения Вахтангова Анна Бовшек. В старших классах сам организовал театральную студию.

Поступил в Школу-студию МХАТ, которую закончил в 1968 году. Играл в "Современнике", затем - в МХТ имени А. П. Чехова, где был занят в спектаклях "Урок женам", "№ 13", "Лес", "Последняя жертва", "Тартюф", "Шинель" и др. В Театре наций сыграл в постановках "Figaro. События одного дня", "Иранская конференция", "Страсти по Фоме", а также спектаклях цикла "Наше все…".

Преподавательскую деятельность начал с драматической студии для старшеклассников при Дворце пионеров и школьников Бауманского района Москвы. Преподавал в ГИТИСе и Школе-студии МХАТ на курсах Олега Табакова, которые составили основу труппы Московского театра-студии под руководством Олега Табакова. Леонтьев также являлся руководителем курсов в Школе-студии МХАТ.

Леонтьев снялся в десятках фильмов, в числе киноработ с его участием - "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1979), "Маленькие трагедии" (1979), "Тайна Эдвина Друда" (1980). "Месье Ленуар, который…" (1983), "Утомленные солнцем" (1994), "Сибирский цирюльник" (1998), "Есенин" (2005), "Русская игра" (2007), "Охотники за бриллиантами" (2011), "Время первых" (2017), "Приказ" (2020).