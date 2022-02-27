Пушкинский музей считает важным продолжать работу в сложившейся ситуации

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина продолжит работу в сложившейся ситуации и постарается создать условия для примирения людей с разными точками зрения.

"Считаем, что наша деятельность и общение с вами сейчас особенно важны. Ждем вас в залах и на наших онлайн-ресурсах", - обратился музей к аудитории в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Музей, как институт памяти и культуры, приложит все возможные для нас усилия для создания возможности мирного и взаимоуважительного диалога для скорейшего примирения людей, выражающих разные точки зрения, но стремящихся к минимизации человеческих жертв и страданий", - говорится в публикации.