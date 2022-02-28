Народная артистка России Татьяна Васильева отмечает 75-летие

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Народной артистке России, актрисе театра и кино Татьяне Васильевой в понедельник исполняется 75 лет. С юбилеем актрису поздравили коллеги, в частности художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" (ШСП), в котором служит актриса, Иосиф Райхельгауз рассказал о совместном творчестве и пообещал новую работу для нее.

Райхельгауз отметил профессионализм Васильевой и острую характерность. "Знаю Таню Васильеву со студенческих лет. Был студентом ГИТИСа, когда услышал о постановке Алексея Левинского "Балаганчик дона Кристобаля" и играющей там уникальной, неповторимой молодой артистке Татьяне Ицыкович. И вот эти эпитеты сопровождают ее всю жизнь. Я всегда находился с ней в творческом контакте, последние 30 лет - буквально и тесно, так как Татьяна Григорьевна является штатной артисткой "Школы современной пьесы". Она работала во многих театрах - Сатиры, Маяковского, играла в антрепризах, снималась в кино. И всегда оставалась самой собой - сама себе театр, остро индивидуальный, высоко технологичный", - рассказал худрук ТАСС.

По его мнению, Васильева могла бы вести собственную мастерскую в любом театральном вузе и передавать молодым артистам свой профессионализм. "В ней удивительная смесь настоящего русского психологического театра, где все достоверно, прожито, мотивировано, и острой характерности, художественно и формально выраженной", - отметил Райхельгауз.

Худрук заявил, что работы Васильевой в ШСП остаются "мощными творческими событиями" в истории театра, в их числе он назвал спектакли "Чайка" - классическая чеховская и детективная Акунина, "С приветом, Дон Кихот!", где она играла в ансамбле с Львом Дуровым и Альбертом Филозовым, "Русское варенье", "Бешеный хворост". "Поздравляю Танечку с юбилеем и готовлюсь к новым совместным работам", - заключил Райхельгауз.

Поздравила Васильеву народная артистка России Ирина Алферова, которая назвала коллегу талантливым и самостоятельным человеком. "Это талантливый человек, самостоятельный очень. В работе не сталкивались, поэтому я смотрю только как зритель. Я желаю ей здоровья и больших успехов, что, впрочем, у нее всегда будет, потому что у нее очень сильный характер. Всей ее красивой семье желаю всего самого наилучшего", - сказала ТАСС Алферова.

Об актрисе

Будущая актриса (в девичестве - Татьяна Ицыкович) родилась 28 февраля 1947 года в Ленинграде. В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Василия Маркова. С 1969 по 1983 год актриса служила в Московском академическом театре сатиры, с 1983 по 1992 год - в Московском академическом театре им. Вл. Маяковского.

С 1996 года по сегодняшний день Васильева является актрисой Московского театра "Школа современной пьесы". Здесь она сыграла в постановках "Антигона в Нью-Йорке" по произведению Януша Гловацкого, "С приветом, Дон Кихот!" по Мигелю де Сервантесу, "Русское варенье" по пьесе Людмилы Улицкой. В текущем театральном сезоне поклонники могут увидеть актрису в спектакле "Бешеный хворост" по произведению Олега Маслова. Также Васильева участвовала в ряде антрепризных постановок.

В общей сложности Васильева снялась в более чем 90 фильмах и сериалах, дебютировав в кино в роли учительницы Веры Овсянниковой в фильме "Всмотритесь в это лицо" (1972, режиссер Юрий Мастюгин). Также среди ее киноработ - Энни в музыкальном телефильме "Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975), Доротея в музыкальной ленте "Дуэнья" (1978), психолог Сусанна в комедии "Самая обаятельная и привлекательная" (1985), Елена Орехова в драме "Увидеть Париж и умереть" (1992), психотерапевт в триллере "Пилигрим" (2018).

В 1992 году Васильева получила звание народной артистки России, в 2013 году удостоена ордена Почета. В 1993 году за работу в фильме "Увидеть Париж и умереть" была награждена премией "Ника" в номинации "Лучшая женская роль" и призом фестиваля "Кинотавр" в аналогичной категории.