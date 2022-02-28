Театр "Метрополитен-опера" прекратил работу с артистами, связанными с властями России

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Нью-йоркский театр "Метрополитен-опера" приостановил работу с артистами и учреждениями, которые связаны с российскими властями, до прекращения специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении генеральный директор "Метрополитен-опера" Питер Гельб.

"Хотя мы твердо верим в теплые дружеские и культурные связи, которые давно существуют между артистами и из организациями в России и Соединенных Штатах, мы не можем продолжать работу с артистами или организациями, которые поддерживают [президента РФ Владимира] Путина или пользуются его поддержкой", - сказал он.

Гельб добавил, что ограничения будут действовать до тех пор, пока операция не прекратится, а также "пока не будет предоставлено возмещение".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.