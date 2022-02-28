Кабмин утвердил состав оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее состав оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России в нынешнем году. Об этом сообщается в понедельник на сайте кабмина.

В целом в оргкомитет вошли представители федеральных органов власти, руководители ведущих учреждений науки и культуры, выдающиеся деятели искусства. "Оргкомитет возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее заместителями стали замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов и министр культуры Ольга Любимова", - поясняется в сообщении.

Кроме того, в состав оргкомитета вошли начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, глава управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, советник президента Владимир Толстой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин, директор департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства Денис Молчанов, председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, перечисляется на сайте правительства.

В список также вошли руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артем Демидов, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов.

"В числе представителей научных учреждений - директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик, директор Государственного института искусствознания Наталия Сиповская, научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков", - добавили в кабмине.

Год культурного наследия народов России ранее был объявлен президентом страны Владимиром Путиным.