В Москве объединили Центр им. Вс. Мейерхольда с театром "Школа драматического искусства"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Центр им. Всеволода Мейерхольда объединили с московским театром "Школа драматического искусства". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Департамент культуры сообщает об объединении центра им. Вс. Мейерхольда с московским театром "Школа драматического искусства", работающим по лабораторному принципу и являющимся проектной площадкой национального открытого чемпионата в сфере творческих компетенций Artmasters. Решение принято с учетом особенностей площадки центра (отсутствие труппы, проектный принцип деятельности), а также в связи с прекращением трудовых отношений с руководством центра", - говорится в сообщении.

Центр им. Вс. Мейерхольда представляет собой площадку для независимых театральных компаний и резидентов (режиссеров, актеров, художников). В нем проходят спектакли, междисциплинарные постановки, дискуссии, кино- и телесъемки, фестивали. Одним из основных направлений деятельности центра является сохранение и развитие наследия Всеволода Мейерхольда, творческое осмысление его метода "условного театра".

В центре расположены большой зал-трансформер вместимостью 300 зрителей, "Зеленое фойе" (пространство для презентаций и дискуссий) вместимостью 200 человек, "Черный зал" на 60 зрителей для показа камерных постановок, "Белый зал" на 30 человек для мастер-классов и репетиций, гримерные и административные помещения, кафе. В октябре прошлого года сообщалось о появлении в Центре еще одной площадки.