В "Ла Скала" сообщили, что Нетребко отменила свое участие в постановке театра

РИМ, 2 марта. /ТАСС/. Российская оперная певица Анна Нетребко не примет участия в запланированной на март постановке оперы "Адриана Лекуврер" в "Ла Скала". Об этом сообщил во вторник миланский театр.

"Анна Нетребко объявила о своем решении временно приостановить свою деятельность и отменила все свои будущие проекты. Поэтому она не примет участия в постановке, в которой она задействована с 9 марта", - сообщает пресс-служба театра. Она приводит слова самой певицы о том, что "сейчас не время заниматься музыкой и выступать". "Это очень тяжелое для меня решение, но я надеюсь, моя публика поймет и проявит к нему уважение", - приводит слова Нетребко пресс-служба.

При этом в афише значится, что 9, 12, 16 и 19 марта в опере будет петь азербайджанский певец Юсиф Эйвазов, супруг Нетребко, с которым она часто участвует в зарубежных постановках. Исполнительница партии Адрианы, которую должна была исполнять Нетребко, на эти дни пока не указана. Как отмечает агентство ANSA, это не единственная отмена в насыщенном графике Нетребко. Ранее в своем Instagram певица сама опровергла информацию ряда СМИ, что спектакли отменяются по состоянию ее здоровья.

Как корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе "Ла Скала", официального решения по поводу отстранения от дирижирования оперой "Пиковая дама" Валерия Гергиева пока нет. От него руководство театра потребовало публичного осуждения действий России на Украине. Ответ от маэстро не поступил, и мэр Милана Джузеппе Сала, который входит в совет директоров "Ла Скала", уже неоднократно говорил, что сотрудничество с директором Мариинского театра будет прекращено. "Пиковая дама" должна идти на миланской сцене 5, 8, 13 и 15 марта. 7 марта Гергиев должен был дирижировать концертом, но объявлено, что его заменит Риккардо Шайи, являющийся главным дирижером "Ла Скала", а сам концерт пройдет в поддержку Украины.

Нетребко в своих соцсетях написала, что хотела бы скорейшего мира, но также отметила, что не считает возможным принуждать артистов публично высказывать свои политические взгляды.

Ранее управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни сообщил, что театр прекращает сотрудничество с Анной Нетребко и российским дирижером Валерием Гергиевым. О прекращении сотрудничества с дирижером также объявил целый ряд мировых музыкальных площадок, включая Парижскую филармонию, а также Мюнхенский филармонический оркестр (МФО).