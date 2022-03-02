Государственная Саксонская опера намерена продолжать сотрудничество с артистами из России

БЕРЛИН, 2 марта. /ТАСС/. Государственная Саксонская опера в Дрездене (Земперопер) на фоне событий на Украине намерена продолжать сотрудничество с артистами из России. Об этом в среду сообщило агентство DPA со ссылкой на директора оперы Петера Тайлера.

Тайлер пояснил, что в Земперопер​​​​​​​ работает много артистов из России, Украины, а также соседних с ними стран. По мнению директора Саксонской оперы, с ними не стоит разрывать связи. Вместе с тем Тайлер напомнил, что артисты из России в ближайшие недели и месяцы должны были приехать в Дрезден для запланированных выступлений. Однако в связи с нынешними событиями на Украине возникает вопрос о возможности их приезда как с логистической, так и с финансовой точек зрения.

В Германии сейчас идет волна разрывов связей с российскими учреждениями и фирмами на фоне событий на Украине. Накануне стало известно, что Баварская государственная опера прекращает сотрудничество со звездой мировой оперной сцены Анной Нетребко и российским дирижером Валерием Гергиевым на фоне событий на Украине. Ранее обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер принял решение об отстранении Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. До этого Райтер потребовал от дирижера "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от операции России на Украине, однако Гергиев, по его словам, так и не выразил свою позицию.

Более того, один из ресторанов в ФРГ решил прекратить обслуживание посетителей с российскими паспортами. Пользователи соцсетей сообщают о случаях агрессии против россиян.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.