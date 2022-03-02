Юбилейные мероприятия к 90-летию поэтессы Фазу Алиевой начались в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Мероприятия, посвященные празднованию 90-летнего юбилея народной поэтессы Фазу Алиевой, начались в Дагестане. В библиотеках открылись выставки, мероприятия прошли в театре и в историческом парке, сообщили журналистам в среду в пресс-службе главы региона.

"В республике и за ее пределами уже начались разноформатные мероприятия. Так, с начала года в Национальной библиотеке Дагестана имени Расула Гамзатова стартовала книжно-иллюстративная выставка, посвященная юбиляру. Аналогичные тематические выставки экспонированы в библиотечной сети республики. Мероприятия прошли и в Театре поэзии, в историческом парке "Россия - моя история", идет подготовка торжественного официального празднования юбилея в Махачкале и в Хунзахском районе", - приводит пресс-служба слова министра культуры Дагестана Заремы Бутаевой.

Отмечается, что в настоящее время с семьей поэтессы согласован официальный логотип празднования юбилея для использования его в течение года при проведении мероприятий и для пользования в социальных сетях. Уже ведется работа над изданием полного собрания сочинений Фазу Алиевой на русском языке, двухтомника на аварском и выпуском иллюстрированного подарочного издания избранных сочинений поэтессы. В ее честь будет названа одна из новых школ в городе Махачкале, а также одно из общеобразовательных учреждений в Хунзахском районе.

Основные мероприятия

Основные торжества, по словам постоянного представителя Дагестана при президенте РФ Владислава Толстюкова, пройдет в декабре в день рождения Фазу Алиевой в Центральном доме литераторов.

В день празднования, как сообщили в пресс-службе, запланировано открытие мемориальной доски в доме, где жила Фазу Алиева, возложение цветов к памятнику поэта и торжественный вечер в Большом зале Республиканского русского драматического театра им Максима Горького.

По словам министра по национальной политике и делам религий региона Энрика Муслимова, юбилейные мероприятия, посвященные творчеству поэтессы, пройдут более чем в 30 субъектах страны.

Ранее указ о праздновании в 2022 году 90-летия со дня рождения народного поэта республики подписал глава региона Сергей Меликов. Для подготовки мероприятий был создан оргкомитет.

Фазу Алиева - народная поэтесса Дагестана, чьи стихи были переведены на 68 языков мира. Она родилась в селе Гиничутль Хунзахского района, писала как на русском, так и на родном для нее аварском языке. Поэтесса умерла 1 января 2016 года на 84 году жизни.