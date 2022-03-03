Пейзаж Магритта продали на аукционе в Лондоне почти за $80 млн

ЛОНДОН, 3 марта. /ТАСС/. Картина бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта (1898-1967) "Империя света" (L'empire des lumi res, 1961) ушла в среду с молотка в Лондоне за £59,4 млн (около $79,8 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Sotheby's, который выставил данную работу на торги произведениями современного искусства.

По данным Sotheby's, написанный в 1961 году пейзаж стал самой дорогой картиной, когда-либо проданной в Европе. Борьба за полотно развернулась между тремя коллекционерами, которые торговались по телефону. Итоговая стоимость картины в три раза превысила предыдущий рекорд за работу этого автора, установленный в 2018 году. Тогда на торгах Sotheby's в Нью-Йорке полотно "Принцип удовольствия" (Le principe du plaisir, 1937) бельгийского сюрреалиста ушло за $26,8 млн.

На реализованной в среду картине изображена вилла в сумерках: в доме уже включили свет, а перед самим зданием зажгли фонарь, что контрастирует с совершенно светлым небом с белыми облаками.

Магритт создал эту картину, являющуюся одной из нескольких вариаций, написанных в рамках начатой в 1948 году серии "Империя света", для баронессы Анн-Мари Крове, дочери бельгийского коллекционера произведений в стиле сюрреализма Пьера Крове. С тех пор работа находилась в частной коллекции этой семьи.

С 2009 по 2020 год полотно можно было увидеть в Музее Магритта в Брюсселе, которому оно было предоставлено в аренду. Помимо бельгийской столицы, картина также выставлялась в Париже, Вене, Милане, Сеуле, Эдинбурге и Сан-Франциско. Другие работы из этой серии входят в коллекции музеев Венеции, Нью-Йорка, Хьюстона и Брюсселя.