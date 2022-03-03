В Штутгарте поставили под вопрос выступление Анны Нетребко из-за событий на Украине

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) находится на грани срыва из-за событий на Украине. Об этом сообщил министр финансов германского региона Даньял Баяз газете Stuttgarter Nachrichten .

Баяз пояснил, что если певица не выскажется однозначно относительно действий России на Украине, она не будет в сентябре выступать с концертом в Штутгарте.

"Тому, кто полностью не отрекается от жестокого подстрекателя войны, не место у нас в Штутгарте", - отметил Баяз. "Половинчатой дистанции", по его словам, тут недостаточно.

В Германии сейчас идет волна разрывов связей с российскими учреждениями и фирмами на фоне событий на Украине. В среду стало известно, что Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Нетребко и российским дирижером Валерием Гергиевым. Ранее обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер принял решение об отстранении Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. До этого Райтер потребовал от дирижера "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от операции России на Украине, однако Гергиев, по его словам, так и не выразил свою позицию.

В среду Большой театр "Лисео" в Барселоне подтвердил отмену выступления в апреле Нетребко по случаю 175-летия театра. При этом подчеркивалось, что сама Нетребко ранее заявляла о "временном уходе со сцены".