В Штутгарте поставили под вопрос выступление Анны Нетребко из-за событий на Украине

БЕРЛИН, 3 марта. /ТАСС/. Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко в Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг) находится на грани срыва из-за событий на Украине. Об этом сообщил министр финансов германского региона Даньял Баяз газете Stuttgarter Nachrichten.
Баяз пояснил, что если певица не выскажется однозначно относительно действий России на Украине, она не будет в сентябре выступать с концертом в Штутгарте.
"Тому, кто полностью не отрекается от жестокого подстрекателя войны, не место у нас в Штутгарте", - отметил Баяз. "Половинчатой дистанции", по его словам, тут недостаточно.
В Германии сейчас идет волна разрывов связей с российскими учреждениями и фирмами на фоне событий на Украине. В среду стало известно, что Баварская государственная опера прекращает сотрудничество с Нетребко и российским дирижером Валерием Гергиевым. Ранее обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер принял решение об отстранении Гергиева от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра. До этого Райтер потребовал от дирижера "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от операции России на Украине, однако Гергиев, по его словам, так и не выразил свою позицию.
В среду Большой театр "Лисео" в Барселоне подтвердил отмену выступления в апреле Нетребко по случаю 175-летия театра. При этом подчеркивалось, что сама Нетребко ранее заявляла о "временном уходе со сцены".