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Художественный директор фонда V-A-C Франческо Манакорда покинул свой пост

Он рассказал, что это решение далось ему с большим трудом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Художественный директор фонда V-A-C Франческо Манакорда заявил, что уходит в отставку. Информацию в четверг подтвердила ТАСС пресс-служба дома культуры "ГЭС-2" - постоянной площадки фонда в России.

"К большому сожалению, текущие события существенно изменили рабочие и личные условия, поэтому я пришел к выводу, что у меня не получится продолжить работу с той же самоотверженностью, которой я бы мог гордиться. Мое решение далось мне с большим трудом и сожалением", - цитирует Манакорду пресс-служба культурного пространства.

Некоммерческий фонд современного искусства V-A-C был основан в 2009 году Леонидом Михельсоном и Терезой Иароччи Мавика. Фонд приобрел дом культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной в центре Москвы в 2015 году.

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