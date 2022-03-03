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В Польше отменили премьеру оперы "Борис Годунов" и фестиваль российского кино "Спутник"

Также из программы пасхального фестиваля классической музыки имени Бетховена пропала симфония "Бабий Яр"

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Польские учреждения культуры в контексте событий на Украине отменили многие планировавшиеся на текущий год мероприятия, так или иначе связанные с Россией и русской культурой.

"Региональные показы 15-го фестиваля российских фильмов "Спутник над Польшей", а также 16-й фестиваль отменяются", - информировали в четверг в Facebook организаторы крупнейшего ежегодного смотра российского кино в республике.

Большой театр - Национальная опера Варшавы на своем официальном сайте заявила об отмене премьеры оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского 8 марта. В главной роли должен был выступить российский оперный певец Евгений Никитин.

Из программы традиционного пасхального фестиваля классической музыки имени Людвига ван Бетховена пропала симфония "Бабий Яр" Дмитрия Шостаковича. Опера в городе Быдгощ отказалась от постановки оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского.

Из программ многих объектов культуры и фестивалей исчезают произведения других русских композиторов и выступления российских исполнителей. Отменены сольные выступления молодых российских пианистов Евы Геворгян и Николая Хозяинова, прошедшие в прошлом году в финал Международного конкурса пианистов имени Фредерика Шопена.

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