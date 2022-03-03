Эксперт предложил создать в Сибири кинопроизводственную базу

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Глава правления Сибирского кино-индустриального фонда "55 параллель" Олег Коледов в ходе дискуссии на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) предложил создать в Сибири свою кинопроизводственную базу, что позволило бы выпускать качественный отечественный контент, которого не хватает в кинотеатрах и на стриминговых платформах.

"Мы должны создать в Сибири такую кинопроизводственную базу, чтобы снимать кино в промышленных масштабах. Под промышленными масштабами я подразумеваю производство фильмов как в Москве. До известных событий, которые произошли (введение санкций - прим. ТАСС), у нас уже ощущался дефицит контента для стриминговых платформ, для кинотеатров. Российского контента не хватало. У нас открываются огромные возможности для его производства", - сказал Коледов.

По его мнению, в Сибири могут производить, в частности, аутентичное кино, которое стало бы патриотическим контентом.

Красноярский экономический форум-2022 проходит 2-4 марта комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.