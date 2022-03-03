Эрмитаж Амстердама объявил о прекращении отношений с российским Эрмитажем

ГААГА, 3 марта. /ТАСС/. Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Государственном Эрмитажем в Санкт-Петербурге в связи со спецоперацией на Украине. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении музея и выставки на реке Амстел.

Согласно сообщению, амстердамский филиал Эрмитажа "долгое время дистанцировался от политических событий" в нынешней России, сосредоточившись на художественных сокровищах. "Тщательно выстроенные связи с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге предоставили нам доступ к одной из самых известных в мире коллекций произведений искусства, из которых мы могли черпать материалы для наших выставок", - говорится в заявлении.

"Недавнее нападение России на Украину сделало такую позицию более несостоятельной, и наш совет и директора приняли решение о прекращении отношений с Государственным Эрмитажем", - подчеркивают его авторы.

На протяжении последних десятилетий сотрудничество с российскими коллегами было, как констатируют голландцы, гармоничным, и это привело к красивым, посещаемым выставкам в Амстердаме. "Сейчас же у Эрмитажа Амстердама нет другого выбора. Как и все остальные, мы надеемся на мир, а также на изменения в будущем России, которые позволят нам восстановить связи с Эрмитажем Санкт-Петербурга", - указывается в заявлении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.