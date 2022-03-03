"Метрополитен-опера" отменила выступления сопрано Анны Нетребко в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Серия выступлений российской оперной певицы Анны Нетребко в Нью-Йорке, намеченных на весну, отменены из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила в четверг пресс-служба театра "Метрополитен-опера".

"Сопрано Анна Нетребко была исключена из [графика] запланированных выступлений в "Метрополитен" в опере [Джакомо] Пуччини "Турандот" в апреле и мае, а также в опере "Дон Карлос" [Джузеппе] Верди в следующем сезоне", - приводятся в сообщении слова генерального директора театра Питера Гельба. Российскую исполнительницу в опере "Турандот" заменит украинская певица Людмила Монастырская.

Как пояснил директор театра, Нетребко не подчинилась требованию "отречься от публичной поддержки [президента России] Владимира Путина" в свете проведения РФ специальной военной операции на Украине. Директор признал, что отмена выступлений Нетребко - это "великая потеря для "Метрополитен" и оперы".

Ранее Гельб заявил, что театр приостановил работу с артистами и учреждениями, которые связаны с российскими властями, до прекращения специальной военной операции на Украине. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил ТАСС, что такая позиция связана со спонсорами, которые зависят от политической ситуации.