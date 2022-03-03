Российские кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки из-за санкций

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки, сообщается на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) в четверг.

"Крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта, и их дальнейший выпуск отложен на неопределенный срок. При этом кинотеатры могут потерять до 80% планируемой выручки", - говорится в сообщении.

По мнению владельцев кинотеатров, Министерство культуры Российской Федерации и Фонд кино обязаны в кратчайшие сроки разработать и начать реализацию программы поддержки проката отечественного кино в кинотеатрах страны.

Также в ассоциации отметили, что запасы необходимого кинооборудования и всех его комплектующих, в том числе и необходимых для воспроизведения фильмов, иссякнут еще до середины 2022 года. Российских аналогов этих комплектующих на данный момент не существует.

Кинопредприниматели подчеркнули, что рассчитывают на поддержку государства в таких непростых условиях и совместную мобилизацию всех возможных сил для поддержки российского кино и российских кинозрителей. "Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к председателю правительства Российской Федерации [Михаилу] Мишустину с предложением о выделении кинотеатрам прямой субсидии в объеме и по методике 2020 года, включилась в разработку предпринимательским сообществом страны предложений по мерам поддержки организаций (предприятий) малого и среднего бизнеса, разработала рекомендации для российских кинотеатров по минимизации ущерба от введенных санкций", - сообщили в ассоциации.

Ранее американская компания The Walt Disney Company сообщила о том, что приостанавливает показы своих фильмов на территории России. Студия Warner Bros. также отложила намеченную в РФ на 2 марта премьеру фильма "Бэтмен" "ввиду гуманитарного кризиса на Украине".