В Петербурге представили выставку художников 1930-1940-х годов "Непарадный Ленинград"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Выставку ленинградской пейзажной школы 1930-1940-х годов "Непарадный Ленинград" открыли в четверг в Санкт-Петербурге. Выставка объединила 100 работ 22 художников из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Как рассказала корреспонденту ТАСС куратор выставки, хранитель фонда советской и современной живописи и графики музея истории Санкт-Петербурга Юлия Громова, в 2021 году выставку показывали в музеях Казани, Челябинска и Екатеринбурга, а в этот четверг в особняке Румянцева ее представили вниманию петербуржцев.

"Выставка на самом деле уникальная, потому что эти работы в таком количестве, а на этой выставке их представлено 100 и созданы они 22 художниками, в таком объеме они выставляются впервые. Музей Санкт-Петербурга обладает одной из лучших коллекций художников ленинградской пейзажной школы 1930-1940-х годов. Это такое явление в художественной жизни Санкт-Петербурга, очень интересное и своеобразное. Эти художники очень разные, но объединяет их то, что все они работали в это время вне рамок социалистического реализма", - сказала Громова.

По ее словам, главная цель выставки - показать Петербург глазами художников, которые в нем жили. Посетители выставки смогут оценить работы Александра Ведерникова, Владимира Гринберга, Николая Емельянова, Бориса Ермолаева, Николая Лапшина, Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, Алексея Почтенного, братьев Анатолия и Виктора Прошкиных, Александра Русакова, Николая Тырсы, Якова Шура и других.

"Кроме того, мы представили работы художников, выполненные в разных техниках. Это и живопись, это и акварели, и литографии, и гравюры. Нам показалось интересным показать, как художники работали в нескольких техниках", - добавила Громова.

Отдельный раздел выставки посвящен художникам, которые писали свои картины в блокадном Ленинграде. Среди них особенного внимания заслуживает картина Вячеслава Пакулина "Невский проспект". Процесс работы над этим произведением зимой 1942 года запечатлел военный фотокорреспондент Николай Хандогин. Таким образом посетители выставки смогут, предварительно ознакомившись с этими материалами, проникнуться тем, как в одну из самых чудовищных зим в мировой истории вопреки всему создавалось искусство. И, конечно, оценить результат.