На Украине переименовали Киевский музей имени Пушкина

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Киевский музей А. С. Пушкина переименовали в Музей быта Киева первой половины XIX века. Об этом сообщил Музей истории Киева в Facebook.

"Киевский музей А. С. Пушкина прекращает свое существование под этим названием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что музей Пушкина является филиалом Музея истории Киева, в котором связанные с Пушкиным экспонаты являются важными, но не единственными ценными. "Музей гордится своей коллекцией и благодарен всем, кто в разное время способствовал ее пополнению. Среди всех меценатов и дарителей, несомненно, ценные экспонаты передал городу коллекционер Яков Исаакович Бердичевский. Его "Пушкиниана" стала важным вкладом в создание Киевского музея А. С. Пушкина. Но хотим подчеркнуть, что этот щедрый подарок стал частью большой коллекции музея. В фондах нашего филиала содержится немало других экспонатов, представляющих жизнь и быт города Киева первой половины XIX века", - отметили в музее.

В связи с этим, по мнению администрации заведения, учитывая события в стране, переименование является уместным. "В это сложное время мы вынуждены обнародовать наши наработки раньше времени. Музей истории города Киева долгое время находится на важном этапе трансформаций. Мы уже давно начали работу над изменением названия Киевского музея А. С. Пушкина <...>. Согласно приказу, рабочим названием филиала Музея истории города Киева утвержден "Музей быта Киева первой половины XIX века", - пояснили в музее, пообещав, что после нормализации ситуации в стране Киев "будет ждать обновленный музей, рассказывающий об интересном и важном этапе" истории.