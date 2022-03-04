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Лидер Rammstein отменил концерты в Москве и Новосибирске

Причина отмены не называется
Тилль Линдеманн Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив
Описание
Тилль Линдеманн
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн отменил свои концерты в Москве и Новосибирске, которые были запланированы на декабрь 2022 года. Об этом сообщается на его странице в социальной сети Instagram.

Согласно публикации, в ноябре у Линдеманна в рамках тура Ich hasse Kinder запланированы концерты в Киеве, Риге, Праге и Братиславе. При этом выступления в Новосибирске 5 декабря и в Москве 11 декабря помечены в качестве отмененных. Причина отмены не называется.

В прошлом году Линдеманн стал специальным гостем XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Он исполнил на русском языке песню "Любимый город" на Красной площади в сопровождении трех оркестров.

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