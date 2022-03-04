Выставку Михаила Врубеля в Новой Третьяковке продлили до 13 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Третьяковская галерея продлила выставку художника Михаила Врубеля, билеты для посещения экспозиции в утренние и вечерние часы поступят в продажу. Соответствующая информация была получена в пятницу ТАСС в кол-центре галереи.

"На данный момент на выставку "Михаил Врубель" все билеты проданы, - говорится в сообщении. - На выставку будут добавляться билеты в утренние и вечерние сеансы. Следите за сайтом".

Ранее выставку планировалось завершить 8 марта. Третьяковская галерея хранит самое крупное собрание работ Врубеля и для выставки объединила произведения художника из многих российских музейных и частных собраний. Всего в экспозиции, которая располагается на трех этажах Новой Третьяковки, более 300 экспонатов. Среди них 50 живописных работ, около 200 листов графики, скульптура, майолики, костюм. Кроме того, открытием для публики стал первый масштабный показ значительного корпуса рисунков Врубеля, созданных во время пребывания в лечебницах.