Минкультуры разрешило 100% заполняемость в театрах и музеях без QR-кодов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минкультуры разрешает 100% заполняемость залов в подведомственных учреждениях и посещение их без предъявления QR-кодов. При этом министерство сохраняет требования по обеспечению дезинфекции помещений, предметов общего пользования и ряда других мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в приказе министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Согласно документу, опубликованному на сайте Минкультуры, министерство отменило приказ № 1737, предусматривавший 70% заполняемость залов в театрах и посещение спектаклей совершеннолетними при предъявлении QR-кода. Те же меры действовали для музеев. Также новый документ признал утратившими силу ряд других приказов, в том числе требовавшего перевода на дистанционный формат работы максимально возможного числа сотрудников.

При этом новый приказ сохраняет требование по ежедневному контролю температуры тела работников подведомственных учреждений, по организации мест с дезинфицирующими средствами, по ношению защитных масок в помещении.

"Руководителям организаций (музеев, музеев-заповедников и организаций, осуществляющих выставочную деятельность) дополнительно к мероприятиям, предусмотренным пунктом 1 настоящего приказа, обеспечивать соблюдение рекомендаций в части организации маршрутизации, исключающей встречные потоки, с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент", - отмечается в приказе.

Руководителям театров, филармоний, концертных залов, цирков и других организаций исполнительских искусств рекомендуется также проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств после каждой репетиции и представления, дезинфицировать бинокли, духовые инструменты и другие контактные поверхности. В кинотеатрах рекомендуется устанавливать интервал между сеансами не менее 15 минут для уборки залов и дезинфицировать SD-очки.

Руководителям творческих вузов следует обеспечивать уборку помещений, где проводятся экзамены, оснастить посещения для проведения экзаменов оборудованием для обеззараживания воздуха, допущенным к работе в присутствии людей, и соблюдать иные меры безопасности.

Об отмене мер в Москве

Власти Москвы с 3 марта отменили QR-коды для посещения развлекательных мероприятий, театров, музеев и сняли ограничения по заполняемости концертных залов и театров. Ранее в московских театрах и музеях были установлены максимальная заполняемость до 70% и требование использовать систему QR-кодов для организации входа посетителей, также действовало требование на использование QR-кодов при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.