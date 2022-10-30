В Дагестане запустили литературный флешмоб "Читаем вместе", посвященный Расулу Гамзатову

В 2023 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения поэта

МАХАЧКАЛА, 30 октября. /ТАСС/. В Дагестане запустили литературный флешмоб, посвященный поэту, прозаику и публицисту Расулу Гамзатову,100-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2023 году, сообщает в воскресенье пресс-служба администрации Дербента.

"Муниципальный горско-еврейский театр запускает литературный флешмоб памяти Расула Гамзатова. Приуроченный к 100-летию со дня рождения певца Дагестана, литературная акция "Читаем вместе", станет одной из многих в череде мероприятий по чествованию памяти выдающегося литератора, поэта-горца, поэта от народа, человека с великой судьбой", - говорится в сообщении. Литературный флешмоб открыла актриса театра Христина Абдуллаева.

Расул Гамзатов родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Он написал десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта были положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.