Умер художник Ревель Федоров

Ему было 92 года

ТАСС, 30 октября. Почетный гражданин Чувашской Республики, народный художник РСФСР Ревель Федоров умер в возрасте 92 лет, сообщил в воскресенье главы Чувашской Республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

"С глубоким прискорбием воспринял новость об уходе из жизни нашего выдающегося земляка, великого сына чувашской земли, Почетного гражданина Чувашской Республики, народного художника РСФСР Ревеля Федоровича Федорова. Ему было 92 года. Это невосполнимая утрата для всех на", - написал Николаев.

Федоров в своих произведениях опирался на народное искусство, продолжал традиции собственно изобразительного искусства чувашских мастеров. Его работы хранятся в музеях России, стран Европы и Америки и имеют для чувашской культуры непреходящую ценность, отметил глава региона.

"Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким Ревеля Федоровича Федорова. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а его имя навсегда вписано в историю Чувашской Республики", - подчеркнул Николаев.

Ревель Федоров - лауреат Государственной премии Чувашской АССР имени К.В. Иванова (1986), Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства (2003), Всероссийской премии имени Ивана Яковлева (2013). Награжден золотой медалью Российской академии художеств (2002), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги перед Чувашской Республикой" (2009).