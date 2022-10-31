Выручку с фестиваля "Без границ" направят на поддержку Российской ассоциации Героев

По словам гендиректора компании "Росгосцирк" Сергея Белякова, выручка от одного представления на фестивале может составить почти 3-3,5 млн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская государственная цирковая компания ("Росгосцирк") и общественная организация "Российская ассоциация Героев" (РАГ) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого средства с продажи билетов на международный фестиваль циркового искусства "Без границ" будут направлены на поддержку деятельности ассоциации. Об этом в понедельник сообщил генеральный директор компании Сергей Беляков на пресс-конференции в ТАСС.

"Для нас очень важно и очень почетно заключить соглашение о сотрудничестве с Российской ассоциацией Героев. <...> Мы заключаем меморандум о сотрудничестве по первому международному фестивалю циркового искусства "Без границ" в городе Санкт-Петербурге, - сказал он. - Нас министерство культуры в лице министра культуры [Ольги Любимовой] поддержало в том, чтобы все средства с проведения этого фестиваля были перечислены в ассоциацию".

По словам Белякова, выручка за один спектакль может составить около 3-3,5 млн рублей. "Мы надеемся, что это будет существенный вклад в ассоциацию, - сказал гендиректор компании. - Я уверен, что эти деньги пойдут в правильном направлении".

Международный фестиваль циркового искусства "Без границ" пройдет с 3 по 6 ноября и станет самым масштабным проектом отечественного циркового искусства. Он состоится в Большом Санкт-Петербургском государственном цирке. Решение об учреждении фестиваля в России было принято после того, как организаторы циркового форума в Монте-Карло отозвали приглашение российских артистов к участию в 45-м фестивале циркового искусства.

Российская ассоциация Героев объединяет обладателей высоких наград - Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России. В числе основных задач организации социальная и правовая защита ее членов, их чести и достоинства, обеспечение соблюдения льгот, установленных законодательными актами. Также ассоциация занимается освещением боевого и жизненного опыта героев, присвоением улицам городов и школам их имен.