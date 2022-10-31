СМИ: Лиам Хемсворт сменит Генри Кавилла в сериале "Ведьмак" с четвертого сезона

По информации портала Deadline, у Кавилла имелся краткосрочный контракт с авторами проекта

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Австралийский актер Лиам Хемсворт, известный по фильму "Голодные игры", сменит исполняющего главную роль в сериале "Ведьмак" (с 2019) Генри Кавилла с четвертого сезона. Об этом в субботу сообщил портал Deadline.

У Кавилла имелся краткосрочный контракт с авторами проекта. В связи с тем, что съемки сериала предполагают напряженный график, он принял решение отказаться от участия в проекте после трех сезонов, рассказали порталу источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что другие актеры также пересмотрели свои контракты перед четвертым сезоном.

Как сообщается, сейчас Кавилл занят в нескольких ТВ- и кинопроектах, среди которых - анонсированный фильм Гая Ричи "Министерство неджентльменской войны" о Второй мировой войне. Помимо этого, актер вернется к исполнению роли Супермена.

Ожидается, что премьера третьего сезона "Ведьмака" состоится летом 2023 года.

В сентябре видеосервис Netflix, занимающийся производством шоу, сообщил о продлении "Ведьмака" сразу на четвертый и пятый сезоны.

Главных героев в предыдущих сезонах "Ведьмака", созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского, сыграли Генри Кавилл (в роли Геральта), Аня Чалотра (возлюбленная Геральта чародейка Йеннифэр) и Фрейя Аллан (наследница королевства Цинтра по имени Цири). Кавилл запомнился зрителям исполнением роли Супермена в фильмах "Человек из стали" (2013), "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (2016) и "Лига справедливости" (2017).