Парк развлечений анимационной студии Ghibli открывается в Японии

С 1 ноября в парке работает несколько тематических зон

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Парк развлечений студии Ghibli по мотивам анимационных фильмов Хаяо Миядзаки открывается в японской префектуре Аити. Гости смогут посетить площадки, посвященные аниме "Унесенные призраками" (2001), за который студия получила премию "Оскар", "Мой сосед Тоторо" (1988) и другим работам студии.

С сегодняшнего дня в парке работает несколько тематических зон. В одной из них открыт небольшой кинотеатр на 170 человек, где будут показывать короткометражки, которые можно посмотреть только в музее Ghibli в Токио. Там же можно будет сфотографироваться в стилизованной электричке с Безликим - персонажем "Унесенных призраками".

В другой точке парка можно посетить выставку, посвященную еде из аниме Ghibli, и посмотреть на репродукции сцен из фильма "Со склонов Кокурико" (2011) и рабочие материалы "Унесенных призраками". Для посетителей откроется игровая площадка с Котобусом - персонажем из анимационного фильма "Мой сосед Тоторо" (1988).

В другой зоне воспроизведен парк из аниме "Шепот сердца" (1995), а отдельная площадка отведена под домик Сацуки и Мэй - главных персонажей "Моего соседа Тоторо".

Парк Ghibli расположен в городке Нагакутэ на месте, где в 2005 году проходила международная выставка ЭКСПО. По изначальному плану, площадь парка составит около 7 гектаров, он будет состоять из пяти зон, три из которых открываются сегодня, а еще две - двумя годами позднее. По некоторым оценкам, власти ожидают около 1,8 млн посетителей ежегодно.

Студия Ghibli была основана в 1985 году признанным мэтром японской анимации Миядзаки. К наиболее известным его работам относятся мультипликационные фильмы "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки" (1989), "Принцесса Мононокэ" (1997), "Унесенные призраками" и "Ходячий замок" (2004). Кинокритики практически единодушно относят большинство картин Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.