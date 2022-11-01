Премьеру детективного триллера о контрразведке "Тень. Взять Гордея" перенесли на декабрь

Фильм расскажет о шпионе, работа которого связана с государственными тайнами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Премьеру детективного триллера режиссеров Ильи Куликова и Ани Мирохиной "Тень. Взять Гордея" о российской контрразведке, ранее запланированную на 3 ноября, перенесли на декабрь. В широкий прокат лента выйдет 8 декабря, сообщили в пресс-службе проекта во вторник.

"Релиз фильма перенесли на 8 декабря", - говорится в сообщении. Премьера трейлера фильма состоялась в официальном YouTube-канале компании-дистрибьютора "Каропрокат" во вторник.

Фильм расскажет о шпионе Гордее, работа которого связана с государственными тайнами. Разоблачение и поимка злодея становится главной целью российской контрразведки. Ранее режиссер Илья Куликов сообщал, что действие картины развернется в наши дни, сюжет частично основан на реальных событиях. Главные роли в фильме исполнили Олег Гаас и Филипп Янковский. Также в картине снялись Татьяна Бабенкова, Надежда Михалкова, Андрей Ильин и другие.

В пресс-службе проекта рассказали, что перед съемками создатели картины провели десятки часов вместе с сотрудниками российской контрразведки, чтобы достоверно отобразить на экране нюансы этой сферы, большая часть из которых скрыта от всех. Основной блок съемок проходил в Москве, при этом финальные сцены снимали летом в Стамбуле.