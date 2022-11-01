Псковские реставраторы восстановили предметы из музея-усадьбы Римского-Корсакова

Во время пожара летом 2022 года удалось спасти от огня 1 125 предметов

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Реставраторы федерального Псковского музея-заповедника отреставрировали личные вещи композитора Николая Римского-Корсакова, найденные после пожара в его музее-усадьбе. Об этом сообщила пресс-служба Псковского музея-заповедника.

"Специалисты спасли личные предметы Римского-Корсакова. Реставраторы Псковского музея-заповедника продолжают возвращать к жизни экспонаты, спасенные в музее-усадьбе Римского-Корсакова во время пожара. В этот раз они устранили повреждения на трех металлических предметах из экспозиции: серебряном стаканчике, серебряной плакетке и конфетнице. Интересно, что два из трех предметов - мемориальные вещи. Серебряный дорожный стаканчик с инициалами "Н.А.Р.К" 1885 года передан в фонды музея правнучкой композитора по линии младшей дочери Надежды Штейнберг", - отмечается в сообщении.

Второй предмет, который восстановили реставраторы - серебряная визитка прямоугольной формы, с загнутым краем и надписью: "Алина Андреевна Ястребцева. Память 9 мая 1895 года", а на обороте изображен нотный стан со скрипичным ключом и нотами нескольких тактов.

"И именно с этим предметом связана интересная история. Алина Андреевна была матерью Василия Ястребцева, биографа композитора. Последние 18 лет жизни композитора он был необыкновенно дружен с ним и его домочадцами. Ястребцев оставил огромное количество дневниковых записей. Одна из записей относится к 9 мая 1895 года - дню именин Николая Андреевича. На основе записей подтвердилась информация о том, что плакетка была подарена именно в памятный для Николая Римского-Корсакова день", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, музейные реставраторы убрали значительные загрязнения, темные пятна окислов, провели консервацию спасенных предметов. После нескольких месяцев работы предметам был возвращен экспозиционный вид. После реставрационных работ все предметы переданы на хранение в музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова.

Мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова состоит из двух усадеб - Вечаша и Любенск. В большом доме воссозданы интерьеры кабинета, гостиной и столовой композитора. Во время пожара летом 2022 года удалось спасти от огня 1 125 предметов. Утрачено 1 082 предмета, причем более 20% из них составляют ноты, книги и пластинки.