В Петербурге создадут международный культурный центр "Чайковский - Штраус"

Учреждение будет заниматься международными проектами в сфере культуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Международный культурный центр "Чайковский - Штраус" создадут в Санкт-Петербурге для реализации совместных проектов в сфере искусства. Как сообщила во вторник пресс-служба городской администрации, это решение было озвучено на встрече губернатора Петербурга Александра Беглова с художественным руководителем образовательного фонда "Талант и успех" - "Образовательный центр Сириус", директором Дрезденского оперного бала Хансом-Йоахимом Фраем.

"Александр Беглов и Ханс-Йоахим Фрай договорились о создании на базе существующего центра "Чайковский" международного культурного центра "Чайковский - Штраус", который будет заниматься международными проектами в сфере культуры", - говорится в сообщении.

Беглов на встрече напомнил, что при поддержке Фрая в Петербурге проходят знаковые культурные мероприятия европейского масштаба - Дрезденский оперный бал, Международный фестиваль "Чайковский.spb.ru" и пообещал содействие таким инициативам. Он отметил успех, с которым в городе проходит фестиваль, посвященный Чайковскому, и выразил надежду на его ежегодное проведение.

Шестой Фестиваль "Чайковский.spb.ru" открылся 16 октября в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича и завершится 10 ноября в зале Академической капеллы Санкт-Петербурга. В его программе запланирована серия концертов.

Центр музыкальной культуры "Чайковский" был открыт в Петербурге в 2016 году. Этой организацией издана карта-путеводитель, на которой отмечено 40 городских адресов, связанных с именем одного из самых исполняемых в мире классиков русской музыки.