Юбилей Московской академии хореографии отметят концертами в Большом театре и выставками

В честь 250-летия учреждения также пройдет форум "Балетная школа и балетный театр"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Юбилей Московской государственной академии хореографии (МГАХ), которая в 2023 году празднует 250-летие, отметят концертами в Большом театре и выставками, сообщает во вторник пресс-служба Минкультуры РФ.

"В стенах академии сложился уникальный педагогический коллектив, традиции исполнительской культуры и профессионального мастерства поколениями передаются молодым артистам", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея в 2022-2023 годах. Заседание прошло в Большом театре во вторник под председательством главы Минкультуры. По словам министра, только за последние 20 лет студенты и выпускники МГАХ были удостоены свыше 450 премий и дипломов престижных балетных конкурсов и фестивалей.

И.о. ректора МГАХ Марина Леонова сообщила, что юбилею будут посвящены выставки, фестиваль, форум "Балетная школа и балетный театр", гала-концерты и юбилейный вечер. Кроме того, к празднованию готовят юбилейные издания, выпуск памятных знаков и значков.

Выпускные и юбилейные концерты МГАХ пройдут в Большом театре. "Выпускной концерт академии ежегодно проходит на сцене Большого театра, но в следующем году он будет особым - посвященным 250-летию. Уже согласованы даты и юбилейного концерта в ноябре", - привели в пресс-службе слова гендиректора театра Владимира Урина.

Форум "Балетная школа и балетный театр" и фестиваль академии будут включать научно-практические конференции, круглые столы о развитии искусства балета и хореографического образования, мастер-классы. В январе 2023 года академия выступит с концертами в Кемерове, Калининграде и Владивостоке. Юбилейные выставки откроются в Большом театре России, Театральном музее имени А. А. Бахрушина, филиалах академии в Кемерове, Калининграде и Владивостоке. В январе планируется открытие экспозиции в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, которая будет посвящена балетмейстеру и педагогу академии Юрию Григоровичу.