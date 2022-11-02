Зрители раскупили почти все билеты на последний показ "Сказки" Сокурова в Японии

Организаторы Токийского международного кинофестиваля выбрали это произведение российского режиссера потому, что хотели показать своему зрителю "фильм другого типа"

ТОКИО, 2 ноября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Зрители раскупили практически все билеты на последний показ фильма "Сказка" Александра Сокурова в Токио. Там в среду завершается Токийский международный кинофестиваль. Об этом ТАСС сообщили организаторы смотра.

"Зрители раскупили практически все билеты на фильм Сокурова. В настоящее время осталось всего пять мест", - сказали они за несколько часов до начала показа. Продажи билетов на фильм, который сами организаторы назвали "чудесной визуальной поэзией, во всей полноте раскрывшей присущую Сокурову красоту изображения", начались 15 октября.

В черно-белой картине представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта. Эти персонажи общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути, о том, чего они хотели и чего добились.

"Другое кино" мастера Сокурова

Японской премьере картины оказали в Токио теплый прием. Как пояснили ТАСС организаторы киносмотра, они выбрали для показа это произведение Сокурова потому, что хотели показать японскому зрителю "фильм другого типа", снятый с использованием уникальной технологии.

По мнению критиков, глубокая образность присуща не только идее фильма, но и его графической оболочке. "Пространство, в котором оказались вожди в ожидании встречи с Богом, по большей части монохромное и туманное. Оно напоминает мне офорты Франсиско Гойи или Джованни Баттисты Пиранези, и это прекрасно", - поделился своими впечатлениями после просмотра картины один из авторов киножурнала Nobody.

"Вечная" технология

Особое внимание критик обратил на техническую составляющую. "Их изображения (героев фильма - прим. ТАСС) воссозданы с технологией дипфейка, так что с ними можно "играться" вечно", - написал он в своей рецензии. "Поражает безграничное воображение Сокурова. Режиссер дает индульгенцию и бессмертие этим личностям", - отметил другой зритель, проведя аналогию с "Бессмертием" Милана Кундеры, где воображаемые диалоги вели Иоганн Вольфганг фон Гёте и Эрнест Хемингуэй.

Теплому приему в Японии фильм, возможно, обязан тем, что сам режиссер, кавалер ордена Восходящего солнца, в одном из интервью говорил, что, бывая в Токио, не чувствует себя иностранцем. "Внутренняя чувствительность, которая есть в японском характере, очень понятна и близка русским. Потому что мы, наверное, такие же", - сказал он журналу "Япония".

Конкурсная программа фестиваля включает в себя 15 картин, снятых режиссерами из ряда стран, включая Испанию, Тунис и Францию. Также за главный приз поборется фильм "Жизнь" режиссера Эмира Байгазина из Казахстана. Картина "Сказка" вошла во внеконкурсную секцию "Гала-коллекция", кроме того, вне конкурса в Токио показали "Продукты 24" Михаила Бородина о современном рабстве и жизни мигрантов в России. Победителей фестиваля назовут 2 ноября.