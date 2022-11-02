Третий сезон сериала "Тест на беременность" выйдет на KION 16 ноября

После цифровой премьеры на видеосервисе сериал покажут в эфире Первого канала

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Премьера нового сезона медицинской мелодрамы "Тест на беременность" со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте в главных ролях состоится 16 ноября в онлайн-кинотеатре KION. После цифровой премьеры на видеосервисе сериал также выйдет в эфире Первого канала, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе KION.

"Онлайн-кинотеатр KION объявляет об эксклюзивной премьере продолжения сериала "Тест на беременность" - мелодрамы о жизни врачей и пациенток перинатального центра, первые два сезона которой вышли ранее на Первом канале. В новом сезоне популярной истории снялись Светлана Иванова, Кристина Орбакайте, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, режиссер - Михаил Вайнберг ("Метод Фрейда")", - говорится в сообщении пресс-службы.

По сюжету сериала, больницу, где работала врач Наталья Бахметьева (Светлана Иванова), передают частному лицу и переоборудуют в коммерческий перинатальный центр. Главным врачом становится Нина Артамонова (Кристина Орбакайте), которая впоследствии увольняет Наталью за операцию, проведенную без необходимой лицензии. Героиня вынуждена срочно искать работу, так как ей надо заботиться о трехлетнем сыне. В сериале также показаны судьбы пациентов и других сотрудников клиники.

Первый сезон "Теста на беременность" вышел в эфире Первого канала в 2014 году, второй - в 2019. Как отметил продюсер, генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин, для KION снимать продолжение сериала, первые два сезона которого выходили с высокими рейтингами на эфирном телевидении, - большая ответственность. "У этой истории есть огромная аудитория преданных поклонников, они ждут встречи с любимыми героями. Продумывая третий сезон, команда авторов искала тонкий баланс между привычным "прошлым" и удивительным "новым", и, мы надеемся, что сериал выйдет на новый уровень популярности", - привели в пресс-службе его слова.