Сокуров сообщил, что "Сказка" в ближайшие месяцы выйдет в прокат в европейских странах

Режиссер рассказал, что не подавал документы на получение прокатного удостоверения в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Фильм Александра Сокурова "Сказка" в ближайшие месяцы покажут в кинотеатрах Испании, Португалии, Италии и ряда других европейских стран. Об этом режиссер, народный артист России сообщил ТАСС в среду.

"Испания, Португалия, Сербия, Франция, Италия - это все, где уже предстоит прокат фильма. В этом году, кажется, будет Испания и Португалия, если я не ошибаюсь. Франция - в самом начале следующего года, они готовят прокат, там кое-что нужно приготовить для этого еще. В Сербии, если я не ошибаюсь, чуть ли не в декабре этого года показ", - сказал Сокуров.

"Я, честно говоря, рад, что так разворачивается. Мне казалось <…> по первому испугу от фильма французов в Каннах, что они вообще побоятся даже двинуться в сторону фильма, но в общем оказалось не так. Очень хотят смотреть", - отметил режиссер.

По его мнению, такой широкий интерес к фильму вызван в том числе его формой, интонацией и хронометражем. "То, что он недлинный (идет час двадцать минут всего), я думаю, что для такого исторического фильма это очень хороший хронометраж, ты не устаешь от него, несмотря на сложное содержание. Он такой и музыкальный, и в нем много диалогов и так далее, - сказал Сокуров. - Нашей группе удалось выполнить задачу, я считаю. Она была очень сложной: в этом [кинематографическом] языковом сегменте, в такой форме и с такими техническими вопросами в кино еще никто не сталкивался. Мы первые, и мы смогли это сделать".

Говоря о планах показа "Сказки" в России, Сокуров сказал, что не подавал документы на получение прокатного удостоверения.

Фестиваль в Токио

Сокуров признался, что был взволнован показом его нового фильма "Сказка" на Токийском международном кинофестивале и реакцией японских зрителей.

35-й по счету Токийский международный кинофестиваль открылся 24 октября и завершится 2 ноября. Фильм Сокурова "Сказка", в фантастическом ключе повествующая о событиях Второй мировой войны, был показан 29 октября в рамках программы "Гала-коллекция", в которой представлены ленты, получившие признание на киносмотрах мирового уровня.

"Это очень радостно, потому что японский зритель, он такой настоящий, не искусственный. Они очень искренние люди, - сказал Сокуров в беседе с ТАСС, говоря о теплом приеме его фильма в Токио. - И потом, к теме, о которой идет речь в фильме, они, конечно, имеют прямое отношение, потому что для Японии война - это не пустой звук, что называется. Они проигравшая сторона, и все, что связано со Второй мировой войной и вообще с этой частью истории, является для них очень чувствительным материалом до сих пор. Поэтому все персонажи, все герои, которые там представлены, конечно, вызывали огромный интерес, тем более что в таком виде, как в этом фильме, ни они, никто еще эту историю не видел".

В пресс-службе Токийского кинофестиваля ТАСС сообщали, что организаторы отобрали "Сказку" для показа японским зрителям, потому что это "фильм другого типа", снятый "с использованием удивительных методов".

Реакция японской публики

Мировая премьера фильма состоялась 6 августа на международном кинофестивале в Локарно. Сокуров отметил, что показы картины уже состоялись в Австралии и в Южной Корее.

"Восприятие на Токийском фестивале отличалось тем, что люди и смеялись, и плакали. Это меня удивило, потому что такое расположение, такое личностное восприятие этой фантастической истории, в чем-то смешной, а в чем-то очень трагичной, - это как раз то самое восприятие, которого я и ожидал, - признался режиссер. - Я, честно говоря, взволнован именно показом в Японии".

Сокуров связывает чувствительность для японской публики темы, поднятой в фильме, с несколькими факторами. "Они понимают прекрасно, что нет развязки этого узла Второй мировой войны в отношениях с нашей страной - мирного договора нет до сих пор, - сказал он. - Конечно, очень строгое присутствие американцев и контроль [с их стороны] над всем, что происходит в Японии, насколько я могу судить, вызывает у значительной части японцев очень большую тревогу, как бы их не впутали куда-то. То, что я знаю от моих японских друзей, чувствительность к истории Второй мировой войны, которая для них прошлым не является, - это такая тревога о том, как бы не пришлось опять попасть в какую-то неприятную историю".

По словам Сокурова, японцы "очень встревожены раскачиванием военно-политической истории вокруг России и раскачиванием вообще военного сюжета". "Японские художники, писатели, журналисты, историки - я говорю о впечатлениях этих людей", - пояснил он. Режиссер отметил, что "рана [времен Второй мировой войны] еще не зашита", поэтому многие японские зрители восприняли сюжет фильма "как тревожный возврат к тому времени".

О фильме

"Сказка" - фильм российско-бельгийского производства, который в фантастическом ключе повествует о событиях Второй мировой войны. Черно-белая картина поднимает вопросы, связанные с ролью личности в истории и ответственностью политических лидеров перед согражданами. В ней представлены сконструированные на основе кадров кинохроники с использованием технических средств анимации образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини и Наполеона Бонапарта. Эти персонажи общаются, спорят, излагают свои взгляды, размышляют о своем жизненном пути, о том, чего они хотели и чего добились.